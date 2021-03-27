Rekabet Kurumu personel alıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Rekabet Kurumu çeşitli kadrolarda toplamda 30 personel alacak. Alımlar KPSS puan türlerine göre, yazılı ve sözlü sınavlardan sonra yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar 29.03.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.

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