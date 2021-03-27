Rekabet Kurumu personel alıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Rekabet Kurumu çeşitli kadrolarda toplamda 30 personel alacak. Alımlar KPSS puan türlerine göre, yazılı ve sözlü sınavlardan sonra yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar 29.03.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.