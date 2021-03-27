Busabah Malatya Busabah Malatya
27 Mar 2021 - 17:56- Eğitim G: 27 Mar 2021 - 18:05

Üniversiteden sağlık personel alımı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi-Öğretim Görevlisi alacak.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Kocaeli Üniversitesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alacak.  İlanda, "İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ile, için, kurumu, ilan.gov.tr, ilan portalı, ilan

27 Mar 2021 - 17:56 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Araştırmaya Teşvik İçin E Kurs mask
Araştırmaya Teşvik İçin E Kurs
38 Öğretim Üyesi Alınacak mask
38 Öğretim Üyesi Alınacak
MEB'den Liselerde Yüz Yüze Sınav Açıklaması! mask
MEB'den Liselerde Yüz Yüze Sınav Açıklaması!
Öğretim üyesi alınacak mask
Öğretim üyesi alınacak
61 Akademik Personel Alınıyor mask
61 Akademik Personel Alınıyor
İnönü İletişim’e 3'üncülük Ödülü Verildi mask
İnönü İletişim’e 3'üncülük Ödülü Verildi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ! mask
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ mask
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI mask
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI! mask
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!

GALERİ

Bülbüloğlu güven tazeledi mask
Bülbüloğlu güven tazeledi
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor mask
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
Malatya'da kar mesaisi mask
Malatya'da kar mesaisi
İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız mask
İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız
Tunç: Sürprizlerimiz de olacak mask
Tunç: Sürprizlerimiz de olacak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL