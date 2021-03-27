Üniversiteden sağlık personel alımı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Kocaeli Üniversitesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alacak. İlanda, "İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir" bilgileri yer aldı.

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