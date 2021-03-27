204 iş yeri kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre; İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından faklı ilçelerde çok sayıda iş yeri, dükkan, zeytinlik, arsa, mesken ihale yoluyla kiraya verilecek.

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