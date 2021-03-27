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27 Mar 2021 - 17:47- Gündem G: 27 Mar 2021 - 17:54

204 iş yeri kiraya verilecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazlar ihale yoluyla kiraya verilecek.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre; İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından faklı ilçelerde çok sayıda iş yeri, dükkan, zeytinlik, arsa, mesken ihale yoluyla kiraya verilecek. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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27 Mar 2021 - 17:47 Malatya- Gündem

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