Keşşafoğlu ailesi Nezihe Keşşsafoğlu'nun vefatından dolayı yayınladıkları mesajında, "Kirişçizade KEŞŞAF Hocagillerden iki dönem Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı, Medine Vali'si Muhammed SAİD yeğeni, Dr. Mehmet Esat KEŞŞAFOĞLU' muhtereme Refika’sı Nezihe KEŞŞAFOĞLU rahmeti rahmana yürüdü. Rabbim cennetiyle haşr-ı cezil-i cem eylesin. Dua eden, telefon eden, gelen herkese teşekkür ediyoruz. Keşşafoğlu Ailesi" ifadelerine yer verdi.
27 Mar 2021 - 16:36- Gündem Güncelleme: 27 Mar 2021 - 17:18
Keşşafoğlu Ailesi'nin acı günü
Keşşafoğlu ailesinden Nezihe Keşşsafoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Aile, acı kayıplarından dolayı yanında olan tüm herkese teşekkürlerini ileterek taziye mesajı yayınladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.