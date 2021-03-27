Keşşafoğlu Ailesi'nin acı günü

Keşşafoğlu ailesi Nezihe Keşşsafoğlu'nun vefatından dolayı yayınladıkları mesajında, "Kirişçizade KEŞŞAF Hocagillerden iki dönem Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı, Medine Vali'si Muhammed SAİD yeğeni, Dr. Mehmet Esat KEŞŞAFOĞLU' muhtereme Refika’sı Nezihe KEŞŞAFOĞLU rahmeti rahmana yürüdü. Rabbim cennetiyle haşr-ı cezil-i cem eylesin. Dua eden, telefon eden, gelen herkese teşekkür ediyoruz. Keşşafoğlu Ailesi" ifadelerine yer verdi.