“Kanser ilaçları ruhsatlandırılmalı”

Türkiye’nin her yıl şubat ayında yaşadığı ilaç sıkıntısı tekrar ortaya çıkmış, şubat ayında fiyatlarla alakalı güncelleme yapılacağı gerekçesiyle bazı ilaç firma ve dağıtım kanallarının eczanelere ilaç dağıtımı yapmadığı iddia edilmişti. Eczane ve vatandaşların ilaç sıkıntısı yaşadığı o günden, bu güne neler değişti, eczanelere ilaç geliyor mu, vatandaşlar kanser ilacı bulmakta hala güçlük çekiyor mu?” sorularına yanıt veren Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Malatyalı Tahir Özelçi, BUSABAH gazetesine konuştu.

Şubat 19 ‘dan itibaren ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığının belirlediği sabit kur üzerinden artırılması gerektiğini hatırlatan Özelçi, kurdaki artışın yaklaşık yüzde 26,5 civarında olduğunu anımsattı.

“GÜNCELLEMELERİ YILDA 4 DEFA YAPMAK GEREKİR”

Zamdan sonra yok olan ilaçların ortaya çıktığını belirten Özelçi,

Devlet yetkililerinin, bakanların, Maliye Bakanlığı’mızın ve Sağlık Bakanlığı’mızın Sanayi yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası yüzde 20 olarak yapılması kararlaştırıldı. Daha sonra İlaç Fiyat Kararnamesini Resmi Gazetede yayınladılar. İlaçlar yüzde 20 zam almış oldu. İlaçlar zam aldıktan sonra ilginç bir şekilde, 3 ay boyunca bulunmayan, yokta olan ve hastaların mağduriyetine yol açan ilaçlar birden depolara gelmeye, depolardan çıkmaya başladı. Pazar günü olan, cumartesi günü olmayan, pazar günü olmayan ilaçlar pazartesi günü eczanelere rahatlıkla ulaşmaya başladı. Bizim sürekli söylediğimiz bir şey var. Yapılması gereken bu tür güncellemeleri yılda 4 defaya yapmak ve yapılacağı zamanı da ilan etmemek gerekiyor. Bu doğru bir düzenleme olacaktır

şeklinde konuştu.

“BAKANLIĞIMIZ BUNLARI RUHSATLANDIRIYOR”

Kanser ilaçlarındaki sıkıntıyı da dile getiren Özelçi,

Kanser ilaçları sıkıntısı çok fazla olmamakla birlikte yine kanser hastalarımızın ithal ilaç denilen yurtdışından gelen ilaçlara ulaşımında güçlük çekiyorlar. Çünkü bu ilaçlar eczanelerde satılmamakta. Şirketler ver Türk Eczacılar Birliği tarafından yurtdışından getirilmekte. Pandemi koşullarından dolayı da gümrükleme, gümrükten geçirme işlemleri çok yavaşlama, durma noktası veya firmalar göndermediğinden dolayı çoğu kanser hastası ilaca ulaşamıyor. Bunun çözümü de bu ilaçların geri ödeme kapsamına alarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması, zaman zaman Bakanlığımız bunları ruhsatlandırıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sitemine alıyor. Dolayısıyla işlemin bir an önce hızlandırılıp yurtdışındaki bu tür ilaçların, bu tür moleküllerin kanser hastalarına iletilmesi, tedavilerini yapabilmeleri adına Türkiye’de ruhsatlandırıp geri ödeme sistemine alınması elzemdir

ifadelerini kullandı.