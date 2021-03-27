ERBAKAN MALATYA’YA GELİYOR

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, Fatih Erbakan'ın Malatya programı hakkında basın açıklamasında bulundu. Yıldırım
Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın tensipleri ile Malatya'da yapılması kararlaştırılan MKYK ve İl Başkanları toplantısı için bizlerde teşkilat olarak çalışmalarımıza başladık
dedi.
Başkan Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı 29 Mart Pazartesi günü Elazığ’dan alacağız ve Malatya’mızda misafir edeceğiz. Aynı gün Partimiz Genel Merkez toplantısını Ramada Otel’de gerçekleştireceğiz. Genel Merkez MKYK toplantısından sonra Akçadağ 1. Olağan Kongremizi Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. 30 Mart Salı günü ise İl Başkanları toplantımızı yine burada gerçekleştireceğiz. Burada Genel Başkanımız saat 10:00'da Türkiye ve Malatya gündemi hakkında çok önemli açıklamalarda bulunacak
Ankara dışında ilk defa bir Siyasi Parti Genel Merkez MKYK ve İl Başkanları toplantısını Malatya siyaset tarihinde de ilkler arsında yer alacak şekilde Malatya’mızda yapıyor. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.