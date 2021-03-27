İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Mart'ta Kırmızı Çizgisini çekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformlarında yer alan paylaşım kısa sürede vatandaşların ilgi odağı oldu. Paylaşımların trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılacak kampanyaya vurgu için yapıldığı öğrenildi. ( Haber Merkezi)
27 Mar 2021 - 14:55- Eğitim Güncelleme: 27 Mar 2021 - 14:58
Emniyetin Kırmızı Çizgisi Ne?
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Mart'ta Kırmızı Çizgisini çekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ve sosyal medya platformlarında merak uyandıran bir paylaşım yer aldı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.