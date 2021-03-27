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27 Mar 2021 - 14:55- Eğitim G: 27 Mar 2021 - 14:58

Emniyetin Kırmızı Çizgisi Ne?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Mart'ta Kırmızı Çizgisini çekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ve sosyal medya platformlarında merak uyandıran bir paylaşım yer aldı.

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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Mart'ta Kırmızı Çizgisini çekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformlarında yer alan paylaşım kısa sürede vatandaşların ilgi odağı oldu. Paylaşımların trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılacak kampanyaya vurgu için yapıldığı öğrenildi. ( Haber Merkezi)

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27 Mar 2021 - 14:55 Malatya- Eğitim

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