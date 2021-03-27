Emniyetin Kırmızı Çizgisi Ne?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Mart'ta Kırmızı Çizgisini çekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformlarında yer alan paylaşım kısa sürede vatandaşların ilgi odağı oldu. Paylaşımların trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılacak kampanyaya vurgu için yapıldığı öğrenildi. ( Haber Merkezi)