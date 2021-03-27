Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, bir şahısın bandorolsüz makaron satışı yaptığı bilgileri elde edildi.
Şahsın deposunda yapılan aramalarda, 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)
27 Mar 2021 - 13:48- Asayiş Güncelleme: 27 Mar 2021 - 13:52
100 bin adet ele geçirildi!
Malatya’da son günlerde polis tarafından kaçak sigara malzemeleri üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, son operasyonda da 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.