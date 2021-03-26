Bugün vefat edenler

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Aluçlu’nun taziye adresi şöyle: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, Işık Apartmanı, No: 26/10, Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Güneş’in taziye adresi şöyle: Kiltepe Mahallesi, Esen Sokak, No: 23, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gül Ali Yalçın’ın taziye adresi şöyle: Kiltepe Mahallesi, Basiretli Sokak, No: 11, Yeşilyurt.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Haşmit’in taziye adresi şöyle: İnönü Mahallesi, Yakamoz Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadife Kargıin’in taziye adresi şöyle: Fırat Mahallesi, Karakaş Camii Sokak, Çakır Kardeşler Apartmanı, No: 12-1, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahap Ük’ün taziye adresi şöyle: Samanköy Mahallesi, Delibaş Küme Evleri, No: 61, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Çelikhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bahçe’nin taziye adresi şöyle: Çelikhan/ Adıyaman.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Yukarısülmenli Mezarlığı’na defnedilen Gazi Aslantürk’ün taziye adresi şöyle: Yukarısülmenli, Arguvan.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.