Bugün vefat edenler

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Aluçlu’nun taziye adresi şöyle: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, Işık Apartmanı, No: 26/10, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Güneş’in taziye adresi şöyle: Kiltepe Mahallesi, Esen Sokak, No: 23, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gül Ali Yalçın’ın taziye adresi şöyle: Kiltepe Mahallesi, Basiretli Sokak, No: 11, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Haşmit’in taziye adresi şöyle: İnönü Mahallesi, Yakamoz Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadife Kargıin’in taziye adresi şöyle: Fırat Mahallesi, Karakaş Camii Sokak, Çakır Kardeşler Apartmanı, No: 12-1, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahap Ük’ün taziye adresi şöyle: Samanköy Mahallesi, Delibaş Küme Evleri, No: 61, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Çelikhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bahçe’nin taziye adresi şöyle: Çelikhan/ Adıyaman.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Yukarısülmenli Mezarlığı’na defnedilen Gazi Aslantürk’ün taziye adresi şöyle: Yukarısülmenli, Arguvan.” ( Haber Merkezi)