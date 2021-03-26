İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!

Başakşehir maçı hazırlıklarına Antalya’da devam eden sarı kırmızılılar günde çift idman yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor. Süper Lig’deki son galibiyetini 20.haftada deplasmanda Hatayspor’a karşı 2-1’lik skorla alırken, sonrasında oynadığı 10 maçta hanesine 3 puan yazdıramadı. Lig’de, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor, 29 haftalık süreçte 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşadı. Ligde toplamda 10 haftadır galip gelemeyen sarı siyahlı takım, şuana kadar topladığı 32. puanın 20’sini sahasında, 12’sini ise deplasman maçlarında elde etti.

Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçından berabere ayrılan sarı siyahlılar, galip gelememe serisini sonlandıramadı. Ligin 32.haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maç öncesi milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya’da mini bir kamp çalışması yapıyor. Sarı kırmızılılar, yaklaşık bir hafta sürecek olan kamp çalışmasının ardından Malatya’ya dönerek, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

ZORLU 3 HAFTA

Süper Lig’de 10 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, ligin 32.haftasında ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 5 Nisan Pazartesi günü 16.00’da İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Sarı kırmızılılar, 33.haftada ise ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadele, 8 Nisan Perşembe günü 19.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Doğu Anadolu ekibi, ligin 34.haftasında ise at sıralarla arasındaki puan farkını açmak isteyen Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, 12 Nisan Pazartesi günü 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.