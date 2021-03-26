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26 Mar 2021 - 17:20- Spor G: 26 Mar 2021 - 17:26

HADEBE İKİ MAÇ YOK!

Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’un genç savunma oyuncusu Teenage Lingani Hadebe’ye 2 maç ceza verildi. Hadebe, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 61 sayılı toplantısında Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Teenage Lingani Hadebe’ye 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 61 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. PFDK, 20 Mart’ta Malatya’da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada direkt kırmızı kart gören Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Lingani Hadebe’ye ‘rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü’ nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle: “ YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu TEENAGE LINGANI HADEBE’nin, 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Ayrıca kurul konuk ekibin teknik direktörü Ricardo Pinto’ya aynı müsabakada maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı davrandığı için 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve toplam 29 bin TL para cezası verdi.

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26 Mar 2021 - 17:20 - Spor

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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