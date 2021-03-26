Bu sezon 42 hafta üzerinden oynanacak Süper Lig’in 31 haftası geride kaldı. Söz konusu süreçte ise tam 28 teknik adam değişikliğine gidildi. Süper Lig, bu alanda Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’i geride bırakarak zirvede yer aldı. Adı geçen liglerde toplam 33 kez teknik direktör değişikliği oldu. Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Göztepe ise sezona girdikleri teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Teknik adam değişikliğinin yaşandığı kulüplerde gidenler ve yerlerine gelenler şöyle:
Başakşehir: Okan Buruk - Aykut Kocaman
Fenerbahçe: Erol Bulut - Emre Belözoğlu
Fatih Karagümrük: Şenol Can - Francesco Farioli
Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu - İrfan Buz
Trabzonspor: Eddie Newton - Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Marius Sumudica - Sa Pinto
Antalyaspor: Tamer Tuna - Ersun Yanal
Göztepe: İlhan Palut - Ünal Karaman
26 Mar 2021 - 17:07- Spor Güncelleme: 26 Mar 2021 - 17:14
KERVANA EROL BULUT DA EKLENDİ
Son olarak Erol Bulut’un Fenerbahçe ile yollarını ayırmasıyla Süper Lig’de geride kalan 31 haftada tam 28 teknik adam değişikliği yaşandı. Sadece Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezona başladıkları teknik heyet ile devam ederken, 16 takımda ise bu konuda istikrar sağlanamadı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.