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26 Mar 2021 - 17:07- Spor G: 26 Mar 2021 - 17:14

KERVANA EROL BULUT DA EKLENDİ

Son olarak Erol Bulut’un Fenerbahçe ile yollarını ayırmasıyla Süper Lig’de geride kalan 31 haftada tam 28 teknik adam değişikliği yaşandı. Sadece Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezona başladıkları teknik heyet ile devam ederken, 16 takımda ise bu konuda istikrar sağlanamadı.
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HABER MERKEZİ

Bu sezon 42 hafta üzerinden oynanacak Süper Lig’in 31 haftası geride kaldı. Söz konusu süreçte ise tam 28 teknik adam değişikliğine gidildi. Süper Lig, bu alanda Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’i geride bırakarak zirvede yer aldı. Adı geçen liglerde toplam 33 kez teknik direktör değişikliği oldu. Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Yeni  Malatyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Göztepe ise sezona girdikleri teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Teknik adam değişikliğinin yaşandığı kulüplerde gidenler ve yerlerine gelenler şöyle:

Başakşehir: Okan Buruk - Aykut Kocaman
Fenerbahçe: Erol Bulut - Emre Belözoğlu
Fatih Karagümrük: Şenol Can - Francesco Farioli
Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu - İrfan Buz
Trabzonspor: Eddie Newton - Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Marius Sumudica - Sa Pinto
Antalyaspor: Tamer Tuna - Ersun Yanal
Göztepe: İlhan Palut - Ünal Karaman

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26 Mar 2021 - 17:07 - Spor

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