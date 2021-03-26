KERVANA EROL BULUT DA EKLENDİ

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Bu sezon 42 hafta üzerinden oynanacak Süper Lig’in 31 haftası geride kaldı. Söz konusu süreçte ise tam 28 teknik adam değişikliğine gidildi. Süper Lig, bu alanda Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’i geride bırakarak zirvede yer aldı. Adı geçen liglerde toplam 33 kez teknik direktör değişikliği oldu. Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Göztepe ise sezona girdikleri teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Teknik adam değişikliğinin yaşandığı kulüplerde gidenler ve yerlerine gelenler şöyle:



Başakşehir: Okan Buruk - Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Erol Bulut - Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Şenol Can - Francesco Farioli

Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu - İrfan Buz

Trabzonspor: Eddie Newton - Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Marius Sumudica - Sa Pinto

Antalyaspor: Tamer Tuna - Ersun Yanal

Göztepe: İlhan Palut - Ünal Karaman