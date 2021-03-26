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26 Mar 2021 - 14:45- Spor G: 26 Mar 2021 - 14:48

HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!

Yeni Malatyasporlu Karim Hafez, devre arasında İspanya Ligi takımından teklif aldığını ancak başkan Adil Gevrek’in bu transferin gerçekleşmesine müsaade etmediğini söyledi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Mısırlı oyuncu ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Türkiye liginin zor maçlara sahne olduğunu ifade eden Karim Hafez, Süper Lig’de forma giymenin zor olduğunu söyledi. Hafez,

Türkiye’de önemli oyuncular farklı takımlarda görev yapıyor. Bunlardan birisi Mostafa Mohammed bence çok şanslı, Türkiye’nin en büyük takımına transfer oldu. Bu da onun daha büyük liglere transfer olma şansını artırdı. Mohammed performansını artırdığı takdirde gelecek sezon daha büyük takımlara transfer olabilir. Şu anda ayrıca İngilizce öğrenmeye başladı ve gelişimi için çaba harcıyor. Çok iyi performansla başladı. Böyle devam ederse çok daha iyi yerlerde olacak. Bazıları Türkiye liginin düşük kalitede olduğunu ya da Mısır ligi seviyesinde olduğunu söylüyor. Burada çok iyi futbolcular top koşturuyor, burası herkesin oynayabileceği bir lig değil. Devre arasında İspanya Ligi’nden teklif aldım. Ara transfer döneminin son günüydü, bu yüzden başkan reddetti çünkü benim yerime oyuncu alacak zamanları yoktu. Kulübün adını söylemeyeceğim ancak yaz aylarında tekrar gelme ihtimalleri var.

ifadelerini kullandı.

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26 Mar 2021 - 14:45 - Spor

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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