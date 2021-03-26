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26 Mar 2021 - 14:42- Spor G: 26 Mar 2021 - 14:45

BAL’DA FİKSTÜR ÇEKİLECEK

2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 9 Bölgede, 52 grupta 266 takımın katılımıyla oynanacak. 
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HABER MERKEZİ

Bölgesel Amatör Lig’e 7 ve daha fazla takımla katılan İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacağının belirleneceği grup kuraları çekimi ve tüm grupların fikstür çekimi bugün saat 15.00’te İstanbul’da yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan gerçekleşecek kura çekimi, TFF’nin youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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26 Mar 2021 - 14:42 - Spor

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