Bölgesel Amatör Lig’e 7 ve daha fazla takımla katılan İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacağının belirleneceği grup kuraları çekimi ve tüm grupların fikstür çekimi bugün saat 15.00’te İstanbul’da yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan gerçekleşecek kura çekimi, TFF’nin youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
26 Mar 2021 - 14:42- Spor Güncelleme: 26 Mar 2021 - 14:45
BAL’DA FİKSTÜR ÇEKİLECEK
2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 9 Bölgede, 52 grupta 266 takımın katılımıyla oynanacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.