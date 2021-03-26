BAL’DA FİKSTÜR ÇEKİLECEK

HABER MERKEZİ

Bölgesel Amatör Lig’e 7 ve daha fazla takımla katılan İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacağının belirleneceği grup kuraları çekimi ve tüm grupların fikstür çekimi bugün saat 15.00’te İstanbul’da yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan gerçekleşecek kura çekimi, TFF’nin youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.