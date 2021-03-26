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26 Mar 2021 - 14:36- Spor G: 26 Mar 2021 - 14:43

VOLEYBOL SETLERİ DAĞITILDI

Başkanlığını Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ’ın yaptığı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Arapgir’de bulunan okullara setleri hediye edildi. Geleceği voleybolcularının yetişmesi adına voleybol branşına teşvik amaçlı federasyon tarafından gönderilen hediyeler okul yöneticilerine teslim edildi.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun gençlere voleybol branşının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ilçemizdeki mevcut okullara voleybol setleri hediye edildi. Aynı zamanda ilçede voleybol altyapısı için girişimlerinin başlatıldığı ifade edildi. Voleybol setlerinin dağıtımına Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arapgirspor Kulübü yetkilileri katıldı. Federasyon tarafından gönderilen setler Arapgir Kerem Aydınlar Lisesi, Fatma Fikriye Kutlay Anadolu İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi, H. Sadık Polat Ortaokulu ve Mehmet Akif İlkokulu yöneticilerine teslim edildi. 

# türkiye voleybol federasyonu, arapgir belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Arapgirspor Kulübü, Mehmet Akif İlkokulu, için, arapgir

26 Mar 2021 - 14:36 - Spor

Muhabir Şükran Malkoç

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