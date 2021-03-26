Türkiye Voleybol Federasyonu'nun gençlere voleybol branşının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ilçemizdeki mevcut okullara voleybol setleri hediye edildi. Aynı zamanda ilçede voleybol altyapısı için girişimlerinin başlatıldığı ifade edildi. Voleybol setlerinin dağıtımına Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arapgirspor Kulübü yetkilileri katıldı. Federasyon tarafından gönderilen setler Arapgir Kerem Aydınlar Lisesi, Fatma Fikriye Kutlay Anadolu İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi, H. Sadık Polat Ortaokulu ve Mehmet Akif İlkokulu yöneticilerine teslim edildi.
26 Mar 2021 - 14:36- Spor Güncelleme: 26 Mar 2021 - 14:43
VOLEYBOL SETLERİ DAĞITILDI
Başkanlığını Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ’ın yaptığı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Arapgir’de bulunan okullara setleri hediye edildi. Geleceği voleybolcularının yetişmesi adına voleybol branşına teşvik amaçlı federasyon tarafından gönderilen hediyeler okul yöneticilerine teslim edildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.