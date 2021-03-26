VOLEYBOL SETLERİ DAĞITILDI

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun gençlere voleybol branşının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ilçemizdeki mevcut okullara voleybol setleri hediye edildi. Aynı zamanda ilçede voleybol altyapısı için girişimlerinin başlatıldığı ifade edildi. Voleybol setlerinin dağıtımına Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arapgirspor Kulübü yetkilileri katıldı. Federasyon tarafından gönderilen setler Arapgir Kerem Aydınlar Lisesi, Fatma Fikriye Kutlay Anadolu İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi, H. Sadık Polat Ortaokulu ve Mehmet Akif İlkokulu yöneticilerine teslim edildi.