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26 Mar 2021 - 13:58- Spor G: 26 Mar 2021 - 14:03

Fatih Terim'e Men Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenörü Ümit Davala’ya 2 maç men cezası verdi.
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PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

Beşiktaş’ın, 21.03.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yeni  Malatyaspor Kulübü sporcusu Teenage Lingani Hadebe’nin, 20.03.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü teknik sorumlusu Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto’nun, 20.03.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. maddesi uyarınca 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü teknik sorumlusu Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto’nun, tedbire uymama eylemi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Sotirios Roussis’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Gaziantep Futbol Kulübü hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Gaziantep Futbol Kulübü başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim’in, 19.03.2021 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Ümit Davala’nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un, 19.03.2021 tarihinde oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Çaykur Rizespor antrenörü Yılmaz Bal’ın, akredite edilmediği soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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26 Mar 2021 - 13:58 - Spor

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