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26 Mar 2021 - 15:30- Gündem G: 26 Mar 2021 - 15:31

KALE’DE KÖY EVLERİNDE SON DURUM!

Malatya’nın Kale ilçesinde evleri hasar gören depremzedeler için yapılan TOKİ köy evlerinde sona gelindi. Bent Mahallesindeki depremzedeler için yapılan çelik konstrüksiyon konutların 102’si yüzde 90 oranında tamamlandı.

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24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Malatya’da kent genelinde 5 bine yakın konutun yapımı büyük oranda tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan toplu konutlar depremzedelere teslim edilirken, köylerde yaşayan vatandaşlar içinde mahallelerine yakın bölgelerde inşa edilen tek katlı köy evlerinde de sona gelindi.

DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR İNŞA EDİLDİ

Kale ilçesi Bent mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan 102 çelik konstrüksiyon köy evinin yapım işi büyük oranda tamamlandı. Depremzedeler eski kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden, kısa süre sonra teslimi yapılacak olan radye temel üzerine hafif çelikten depreme dayanıklı yapılan evlere yerleşecek.

EVLERİN YANINA AHIRDA YAPILDI

2+1 olarak inşa edilen evleri mutfak dolaplarıyla tam teşekküllü ve kullanıma hazır olarak planlandı. Köylerdeki depremzedelerin rahatlıkla oturabilecekleri evlerin Haziran ayında teslim edilmesi beklenilirken, modern, depreme dayanıklı, güvenli bir ortamda doğayla iç içe yaşam imkânına kavuşacak hak sahipleri, evlerinin yanına yapılan ahırlarda da hayvanlarını yetiştirebilecek.

Bent köyünde yaşayan depremzedeler, evleri çok beğendiklerini ifade ederek, “Başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ’ye, Malatya’daki yetkililerimize teşekkür ediyoruz Allah devletimizden razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. ( İHA)

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26 Mar 2021 - 15:30 Malatya- Gündem

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