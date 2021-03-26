KALE’DE KÖY EVLERİNDE SON DURUM!

24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Malatya’da kent genelinde 5 bine yakın konutun yapımı büyük oranda tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan toplu konutlar depremzedelere teslim edilirken, köylerde yaşayan vatandaşlar içinde mahallelerine yakın bölgelerde inşa edilen tek katlı köy evlerinde de sona gelindi.
DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR İNŞA EDİLDİ
Kale ilçesi Bent mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan 102 çelik konstrüksiyon köy evinin yapım işi büyük oranda tamamlandı. Depremzedeler eski kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden, kısa süre sonra teslimi yapılacak olan radye temel üzerine hafif çelikten depreme dayanıklı yapılan evlere yerleşecek.
EVLERİN YANINA AHIRDA YAPILDI
2+1 olarak inşa edilen evleri mutfak dolaplarıyla tam teşekküllü ve kullanıma hazır olarak planlandı. Köylerdeki depremzedelerin rahatlıkla oturabilecekleri evlerin Haziran ayında teslim edilmesi beklenilirken, modern, depreme dayanıklı, güvenli bir ortamda doğayla iç içe yaşam imkânına kavuşacak hak sahipleri, evlerinin yanına yapılan ahırlarda da hayvanlarını yetiştirebilecek.
Bent köyünde yaşayan depremzedeler, evleri çok beğendiklerini ifade ederek, “Başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ’ye, Malatya’daki yetkililerimize teşekkür ediyoruz Allah devletimizden razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.