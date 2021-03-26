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26 Mar 2021 - 13:45- Asayiş G: 26 Mar 2021 - 13:46

Malatya'da Kumar Baskını

Malatya’da kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı.
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Edinilen bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi’nde bir bu işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 200 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı.
İşletmeci S. A., isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.( İHA)

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26 Mar 2021 - 13:45 Malatya- Asayiş

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