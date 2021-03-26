BU DA TEK KAT DAYATMASI MI?

“YA TEK KAT YA DA HİÇ YOK” DENİLMİŞ

Battalgazi İlçesi’ne bağlı Tanışık, Hisartepe, Alhanuşağı ve Hacıyusuflar Mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda mahallede depremzedelere 2 katlı ev yapılacağı belirtilmişti, ancak vatandaşlar daha sonra bu karardan vazgeçildiği “ya tek kat ya da hiç ev hakkınız yok” denildiği iddia etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlara TOKİ’nin müteahhitleri tarafından ‘karar alındı artık 2 katlı ev yapılmayacak, tek katlı ev yapılacak. İstiyorsanız sizlere tek katlı ev yapalım yoksa ev hakkınız yok’ denildiği kaydedildi.

Bölgede hayvancılık yapılıyor. İnsanlar evin alt katını ahır olarak kullanmak istiyor. Hayvanları olmayanlar alt katı depo olarak kullanmak istiyor.

Hisartepe’de 5, Tanışık’ta 5, Alhanuşağı’nda 6, Hacıyusuflar’da 9 hak sahibi depremzede vatandaş buluyor. Ancak vatandaşlar TOKİ’nin yapacağı tek katlı evleri istemiyorlar onlar depremden sonra sözünü aldıkları 2 katlı evlerini teslim almak istiyorlar.