Şahbaz’la 3’üncü kez yola devam

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Dernek binasında düzenlenen Genel Kurul’da 2 liste halinde seçime giren Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz kıyasıya yarıştı. Koronavirüs kurallarına uyulan Genel Kurul tam bir demokrasi havasında geçti.

Genel Kurul, Gündem maddelerinin okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklama, divan başkanlığını seçiminin ardından Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, bu gün burada Yeşilyurt Muhtarlar Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurul seçimini yaptıklarını söyledi.

2 ADAY ÖNE ÇIKMIŞ DURUMDA

Birlik ve beraberliklerinin bozulmamasını temenni eden Şahbaz,

Bu seçimin öncelikle birliğimiz, beraberliğimiz için demokratik bir havada geçmesini en içten dileklerimle temenni ediyorum. Şu ana kadar 2 aday öne çıkmış durumda. Buradan her kim Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirse seçilsin birliğimiz, beraberliğimizin bozulmamasını, Derneğimizin yaşamasını diliyorum. Seçimin muhtarlarımıza, mahallelerimize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

şeklinde konuştu.

Faaliyet raporunun okunmasının ardında asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçimde önceki Başkan ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, 3’üncü kez Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanlığına getirildi.