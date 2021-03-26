Ekonomik yatırımların süresinin de 2025 yılına kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Mart itibarıyla modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibeli proje kabullerine başladık. IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. IPARD-II 10. Çağrı ilanımızın başvuru sürelerini hayvancılık yatırımında 2 Nisan'a, gıda işleme tedbirini ise 9 Nisan'a kadar uzattık. 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlayan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayımızı da 23'ten 48'e çıkardık. Kırsal kalkınmada markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere büyük önem veriyoruz. Son 19 yılda Türkiye'de 688 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu anda da 701 ürünümüz tescil aşamasında bulunuyor. Ayrıca sizlerle paylaştığımız bu projelerin çok daha fazlasını ülke genelinde başarıyla yürütüyoruz.”

“MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR”

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda ise bir müjdeyi vatandaşlara duyurdu. Bakan Pakdemirli,

Yarın itibariyle mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor. 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak.

dedi.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart'tan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) 2 Nisan'dan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise 9 Nisan'dan itibaren ödemelerini alabilecek. ( İHA)