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25 Mar 2021 - 17:13- Spor G: 25 Mar 2021 - 17:26

ÇINAR’DAN EKSTREM SPORLAR İÇİN DESTEK

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından söz ettiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’a rafting ve drift gibi spor dallarının da yapılacağı alanların kurulmasına öncülük edeceklerini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden ‘Spor Tesisleri’ projesi içerisinde yer alan ‘Tohma Semt Spor Sahası ‘ projesi tamamlanarak hizmete girdi. Tohma mahallesine kazandırılan semt spor sahasında incelemelerde bulunan Çınar, vatandaşlara verdikleri bir sözü daha gerçeğe dönüştürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Sağlıklı, dinamik ve güçlü bir hayat için gerekli olan sportif aktiviteleri temiz, düzenli ve modern alanlara taşıdıklarını kaydeden başkan Çınar, “ Yeni dönem vaatlerimizden olan Spor Tesisleri projelerimizin bir parçası olan Tohma Semt Spor Sahası projemizi söz verdiğimiz zamanda tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunduk. Toplam 2 dönüm alan üzerinde hizmet verecek olan spor sahamız gerek iç ve dış tasarımı gerekse de çevre düzenlemesiyle bölgemizin gelişim düzeyine olumlu yansımalarda bulunacaktır. Seçimlerde buradaki gençlerimizin bizden talebi olan spor sahamızı hizmete sunmaktan mutluluk duymaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

RAFTİNG VE DRİFT İÇİN GİRİŞİMLER

Yeşilyurt’un 30 farklı noktasında spor yatırımlarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar,

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto’nun destekleriyle Yeşilyurt’umuzun birçok bölgesinde şu anda spor tesislerimizin inşaatı devam ediyor, bazıları bitmek üzere bazılarını da söz verdiğimiz zamanda tamamlayarak ilçemize kazandıracağız. Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, salon sporları ve bocceye kadar birçok farklı branşın yapılacağı nezih ve kaliteli spor tesislerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeşilyurt’umuzda rafting ve drift gibi spor dallarının da yapılacağı alanların kurulmasına öncülük edeceğiz, destek vereceğiz. İnşallah bu tür yatırımlar neticesinde Yeşilyurt’umuzu spor alanında ses getirecek alanlara kavuşturmuş olacağız. Gelecekte olimpiyat ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde edecek sporcuların yetişmesine bu tür yatırımlarla destek vereceğiz. Gençlerimizin geleceğe umutla bakması için sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

diye konuştu.

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25 Mar 2021 - 17:13 Malatya- Spor

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