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25 Mar 2021 - 17:06- Yaşam G: 25 Mar 2021 - 17:09

Malatya bugün vefat edenler

Malatya’da 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mustafa Sevimli’nin taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 45/3, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cebrail Hanlıoğlu’nun taziye adresi: İlyas Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No: 7/6, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatun Soylu’nun taziye adresi: Başharık Mahallesi, Nur Sokak, Devecioğlu İnşaat, No: 24/10, Battalgazi.

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naile Karadaş’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, Üçok Apartmanı, C Blok, No: 30/2/7, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Keten’in taziye adresi:-

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kalıcak’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, Burakkent Sitesi, C-Blok, No: 4/2/10, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Türkoğlu’nun taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Aydoğan Küme Evleri, No: 21/1, Yeşilyurt.

79 yaşında vefat eden ve Özalköyü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Takar’ın taziye adresi: Özalköyü Mahallesi, Yeşilyurt.

50 yaşında vefat eden ve Alhasuşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yücel’in taziye adresi: Alhasuşağı Mahallesi, Arguvan.

74 yaşında vefat eden ve Akpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cafer Doğan’ın taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Hekimhan.

73 yaşında vefat eden ve Aşağıulupınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Kazan’ın taziye adresi: Aşağıulupınar Mahallesi, Darende.

93 yaşında vefat eden ve Konaktepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yalçın’ın taziye adresi: Konaktepe Mahallesi, Kuluncak.” ( Haber Merkezi)

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25 Mar 2021 - 17:06 Malatya- Yaşam

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