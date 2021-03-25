Malatya bugün vefat edenler

“54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mustafa Sevimli’nin taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 45/3, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cebrail Hanlıoğlu’nun taziye adresi: İlyas Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No: 7/6, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatun Soylu’nun taziye adresi: Başharık Mahallesi, Nur Sokak, Devecioğlu İnşaat, No: 24/10, Battalgazi.
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naile Karadaş’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, Üçok Apartmanı, C Blok, No: 30/2/7, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Keten’in taziye adresi:-
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kalıcak’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, Burakkent Sitesi, C-Blok, No: 4/2/10, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Türkoğlu’nun taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Aydoğan Küme Evleri, No: 21/1, Yeşilyurt.
79 yaşında vefat eden ve Özalköyü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Takar’ın taziye adresi: Özalköyü Mahallesi, Yeşilyurt.
50 yaşında vefat eden ve Alhasuşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yücel’in taziye adresi: Alhasuşağı Mahallesi, Arguvan.
74 yaşında vefat eden ve Akpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cafer Doğan’ın taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Hekimhan.
73 yaşında vefat eden ve Aşağıulupınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Kazan’ın taziye adresi: Aşağıulupınar Mahallesi, Darende.
93 yaşında vefat eden ve Konaktepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yalçın’ın taziye adresi: Konaktepe Mahallesi, Kuluncak.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.