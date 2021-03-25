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25 Mar 2021 - 16:57- Yaşam G: 25 Mar 2021 - 17:00

Zirai Don Uyarısı!

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden zirai don uyarısı geldi. Başta kayısı üreticileri olmak üzere yetkililer ve çiftçiler zirai don yaşanması ihtimaline karşı uyarıldı. Zirai don, 26-Mart tarihleri arasında bekleniyor.
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Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü 26-30 Mart’ tarihleri arasında zirai don tahminine yer verdi. Çiftçiler, kayısı üreticileri ve yetkililer tedbirli olunması noktasında uyarıldı.

Bölge müdürlüğünden edinilen bilgide,

Bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının Cumartesi (27.03.2021) öğle saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Cuma (26.03.2021) gününden, Salı (30.03.2021) günü sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğinden özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir.

ifadeleri yer aldı.

MALATYA, ‘HAFİF’ RİSK GRUBUNDA

13.Bölge Müdürlüğü, söz konusu uyarıyı Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl illeri için yaptı. Meteorolojiden yayınlanan zirai don risk haritasında Malatya, ‘hafif’ olarak belirtildi. ( Haber Merkezi)

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25 Mar 2021 - 16:57 Malatya- Yaşam

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