“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”

Gaziantep maçının ardından 4 günlük izin yapan sarı kırmızılılar önceki gün Antalya’da bir otelde toplanarak kampa girdi. Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan Malatya ekibinde Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken Issam Chebake, Acquah, Hadebe ve Jospin Nshimirimana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunuyor. Antrenman öncesinde açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep maçında alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Ancak müsabakaya bakıldığında şöyle bir durum söz konusu; özellikle ilk yarıda iyi oynamadığımızı söyleyebiliriz” dedi.

“EMİNİM G.ANTEP UNUTMAZ”

Buz, 1-0 geriye düştükten sonra maçtan kopmadıklarını ifade ederek

Nitekim 1-1 oldu. Oyun anlamında tam istediklerimizi veremediler. Ancak ikinci devre çıktığımızda skoru lehimize çevirmek istedik. Bunu da saha içerisinde gösterdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü baktığınız zaman sanırım 55. dakikada Tetteh’in atmış olduğu ofsayt pozisyonundaki gol, oyun bize doğru gelebiliyordu. Onu söyleyebilirim ve oyun anlamında da daha iyi oynuyorduk. Orta sahanın merkezinde özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi karşılık veremedik. Hamlelerimizde sonra bunu çok daha iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak bir daha geriye düştük. Düşünün içerde oynuyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz. Geriye düşüyorsunuz oyuna giremiyorsunuz daha atak oynamak istedik ancak 70. dakikada penaltıdan 2-1 geriye düştük. Akabinde mücadelemiz devam etti. 2-2’yi yakaladık. Yüzde yüz penaltıları zaten tartışmamıza gerek yok. Hakemin verdiği kararlardan ötürü Gaziantep tarafının yapmış olduğu itirazlar vardı. Bizimde Wallace ile pozisyonumuza penaltı verilebilirdi. Ancak şunu söyleyebiliriz. 2-2’den sonra Hadebe’nin kırmızı kartından sonra 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Maçın son pozisyonunda eminim Gaziantep tarafı da unutmaz, Semih’in kafa vuruşunda çizgiden çıkartılan bir top. Hem kazanabilirdik hem kaybedebilirdik. Bizim için alınan 1 puanın ilerde çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

şeklinde konuştu.

“İDRAK ETMİŞ BİR VAZİYETTELER”

Milli aranın eksikleri gidermek adına önemli bir fırsat olduğunu kaydeden İrfan Buz, “Tabii eksiklerimiz var. Onları gidermek için Antalya’ya geldik. Eksilerimizi giderdikten sonra yolumuza devam edip gereken puanları almak istiyoruz. Kazanmayı isterken eksiklerimizde tabii ortaya çıktı. Özellikle merkez orta sahadaki direnç fazla görülmedi. İkinci devre maçı kazanabilirdik. Burada eksiklerimizi gidermek zorundayız. Takımın boyunu kısaltmamız gerekiyor. Bunu set oyunuyla halledeceğiz. Milli takıma giden oyuncular aramızda değiller. Önümüzde 11 müsabakamız var. Rakiplerimizle karşılaştığımız müsabakaları kazanmak isteyeceğiz. Sonuna kadar savaşan, direnen ve inanan bir Malatyaspor istiyoruz. Bunu sadece ben değil, bütün Malatya halkı bekliyor. Futbolcularımız bu durumu idrak etmiş bir vaziyetteler. Taraftarlarımızı gerçekten çok seviyorum. Onların ne istediklerini biliyorum. Bizleri destekliyorlar. O enerjiyi alıyorum” diye konuştu.