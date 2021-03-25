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25 Mar 2021 - 15:59- Gündem G: 25 Mar 2021 - 16:05

Keskin, Esnaf İçin Faizsiz Kredi İstedi

Keskin beraberinde Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Aziz Hamamcı ve Başkan Vekili Nejdet Özyalın, MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek’le birlikte Paşaköşkü’nde İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan tüm esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret ederek görüştü. 

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“BAŞKA TÜRLÜ ESNAFIN AYAĞA KALKMASI ZOR”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,

Şu anda hükümetimizden 1 yıl ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi istiyoruz. Başka türlü esnafın ayağa kalkması zor” dedi. Keskin, “ Büyük marketler kırtasiye işinden, çiçek işinden vaz geçsin. Araba lastiği, yapı malzemesi satmasın. Marketler de belli bir ürünü satsınlar.

ifadelerine yer verdi.

“HERKES ESNAF GİBİ KURALLARA UYARSA BU HASTALIĞI ATLATIRIZ”

Esnaflardan koronavirüsle ilgili kurallar konusunda taviz vermemelerini isteyen Keskin,

Vatandaş olarak birey olarak Koronavirüs ile ilgili kurallara çok iyi dikkat etmemiz lazım. Sadece esnaf ve sanatkârın koronavirüs ile ilgili kurallara uyması yeterli değil. Tüm bireylerin kurallara uyması lazım ki bu hastalıktan biraz uzaklaşalım. Milletin gözü sadece esnafın üzerinde.  Zannediyorlar ki bu virüsü tamamen esnaf yayıyor.  Yarın turizm bölgesi açılacak, başka yerler açılacak ama herkesin gözü esnafın üzerinde. Sanki esnafın kapısında ‘Burada virüs var’ yazıyor.  Bu memleket hepimizin memleketi. Hepimiz bu geminin içindeyiz, iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Hijyen kurallarına, maske ve mesafe kurallarına uyacağız. Esnafımız kurallara büyük oranda uyuyor. Herkes esnaf gibi kurallara uysa bu hastalığı atlatırız. Her yer dolu, ama esnafın işyerine bakıyorlar.  Ülkemiz iyiye gittiği zaman hepimiz iyiye gideriz, ülkemiz kötüye gittiği zaman herkes kötüye gider. Özellikle önce bireysel olarak sonra ailemizi korursak toplumu da korumuş oluruz. İşyerlerimizin kapanmaması için koronavirüs ile ilgili tüm tedbirlere uymalıyız. Ancak sokakta gezenlerde kurallara uymalı.

diye konuştu.

“BAŞKA TÜRLÜ ZOR”

Keskin, esnaf ve sanatkârın koronavirüsün verdiği sıkıntıları nefes alarak atlatabilmesi için faizsiz, 1 yıl ödemesiz 100 bin TL kredi talep ettiklerini kaydetti.  Keskin şöyle konuştu:

Devletimiz bu dönem de kredi verdi, sağ olsun. Kredilerin geri ödemeleri başladı. İş yapamayacak duruma gelince sıkıntıya girdik. Şuanda hükümetimizden 1 yıl ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi istiyoruz. Başka türlü esnafın ayağa kalkması zor. TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken başta olmak üzere bu konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizle iyi bir diyalog içindeyiz. İnşallah bir sonuç alırız. Piyasalardaki durum esnafın acilen 100 bin TL’lik faizsiz bir kredi ihtiyacını gösteriyor. Esnafımız böyle bir kredi desteğini bekliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan böyle bir beklentimiz var. TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken elinden gelen gayreti gösteriyor.

KESKİN’DEN ÇAĞRI

Vatandaşları mahallesindeki işyerinde alışveriş yapmaya davet eden Keskin,

Esnaf ve sanatkarımız hijyen kurallarına uyuyor. Ben tüm esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkar kendi yemediğini başkasına yedirmez, kendi içmediğini başkasına içirmez.

dedi.

Keskin, kadın esnafları da tebrik ederek;

Kadınlar başımızın tacıdır. Kadın esnaflarımızın sayısını artması bizleri mutlu ediyor.

dedi.

Birlik mesajları da veren Keskin,

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde olursak sorunlarımızı atlatırız. Hepimiz biriz, beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkes Türk milletidir. Hepimiz bunun içinde mücadele edeceğiz. Ülkemiz için, bayrağımız için birlik ve beraberliğimizi sağlamak zorundayız. Sadece ülkemiz için değil, dünya için de huzur istiyoruz.

diye konuştu.

Marketlerin açılması ve faaliyet alanları için yasal düzenlemenin mutlaka yapılmasını istediklerini bir kez daha dile getiren Keskin,

Büyük marketler kırtasiye işinden, çiçek işinden vaz geçsin. Araba lastiği, yapı malzemesi satmasın. Marketler de belli bir ürünü satsınlar. Kırtasiyeci esnaf sadece kırtasiye satıyor. Marketlerin kırtasiye, çiçek, araba lastiği satmaya niye ihtiyacı olsun. Mutlaka bir düzenleme yapılmalı.

ifadelerini kaydetti. (Bülten)

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25 Mar 2021 - 15:59 Malatya- Gündem

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