DHKP/C propagandasına 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 2 şahsa yönelik, jandarma tarafından 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 158 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.( İHA)