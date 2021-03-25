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25 Mar 2021 - 15:13- Asayiş G: 25 Mar 2021 - 15:16

Malatya'da trafik kazası

Malatya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Kaza, D-300 karayolu, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü Havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AAJ 529 plakalı otomobil önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, A.U., Ö.K , Z.D, V.Y yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralıların  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)

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25 Mar 2021 - 15:13 Malatya- Asayiş

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