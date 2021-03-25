Malatya'da trafik kazası

Kaza, D-300 karayolu, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü Havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AAJ 529 plakalı otomobil önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, A.U., Ö.K , Z.D, V.Y yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)