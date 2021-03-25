Öğretim üyesi alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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