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25 Mar 2021 - 12:22- Eğitim G: 25 Mar 2021 - 12:26

Öğretim üyesi alınacak

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrtıntılı bilgi için tıklayınız.

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25 Mar 2021 - 12:22 - Eğitim

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