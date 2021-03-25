Busabah Malatya Busabah Malatya
25 Mar 2021 - 12:15- Yaşam G: 25 Mar 2021 - 12:20

İcradan satılık araç

Satış bedeli 165 bin TL'dir.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, "Gözle yapılan incelemede sağ dış dikiz aynası sinyal camının kırık olduğu, sağ sürgü kapı altında bulunan marşbielde eziklik olduğu, şoför kapısının altında bulunan marşbielin yerinden çıkmış olduğu, ön tampon sol alt köşesinin kırık olduğu, sağ yan orta tarafta kaportada çizik olduğu ve koltukta bulunan kılıfın deforme olduğu görülmüştür" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın ilan kurumu, ilan portalı, ilan.gov.tr, icradan satılık araç, kurumu, için, ilan

25 Mar 2021 - 12:15 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İcradan satılık daire mask
İcradan satılık daire
Et ve et ününleri alınacaktır mask
Et ve et ününleri alınacaktır
3 engelli çocukla yaşam mücadelesi mask
3 engelli çocukla yaşam mücadelesi
Kuvvetli Yağış Uyarısı mask
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti
İcradan satılık araç mask
İcradan satılık araç
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ mask
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI mask
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI
ELLER KAOSA KALKTI! mask
ELLER KAOSA KALKTI!

GALERİ

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler mask
Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu mask
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu
Bağ evinde merdiven altı üretim mask
Bağ evinde merdiven altı üretim
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş mask
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi mask
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL