İcradan satılık araç

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, "Gözle yapılan incelemede sağ dış dikiz aynası sinyal camının kırık olduğu, sağ sürgü kapı altında bulunan marşbielde eziklik olduğu, şoför kapısının altında bulunan marşbielin yerinden çıkmış olduğu, ön tampon sol alt köşesinin kırık olduğu, sağ yan orta tarafta kaportada çizik olduğu ve koltukta bulunan kılıfın deforme olduğu görülmüştür" bilgileri yer aldı.

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