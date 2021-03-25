Mahkemeden satılık tarım arazisi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Aydın İl, Bozdoğan İlçe, Yeşil yenice Mahallesi, Kepez mevkii137 Ada, 29 Parsel sayılı taşınmaz, karayolunun kenarında bulunmakta, toprak yapısı kumlu tınlı olup kuru tarım arazisidir. Arazi eğimli olup içerisinde çoğunlukla incir olmak üzere 20-100 yaşlarında incir zeytin ve badem ağaçları bulunmaktadır" bilgileri yer aldı.

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