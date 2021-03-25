Mahkemeden satılık tarım arazisi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Aydın İl, Bozdoğan İlçe, Yeşil yenice Mahallesi, Kepez mevkii137 Ada, 29 Parsel sayılı taşınmaz, karayolunun kenarında bulunmakta, toprak yapısı kumlu tınlı olup kuru tarım arazisidir. Arazi eğimli olup içerisinde çoğunlukla incir olmak üzere 20-100 yaşlarında incir zeytin ve badem ağaçları bulunmaktadır" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.