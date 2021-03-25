Busabah Malatya Busabah Malatya
25 Mar 2021 - 12:08- Gündem G: 25 Mar 2021 - 12:14

Mahkemeden satılık tarım arazisi

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Aydın İl, Bozdoğan İlçe, Yeşil yenice Mahallesi, Kepez mevkii137 Ada, 29 Parsel sayılı taşınmaz, karayolunun kenarında bulunmakta, toprak yapısı kumlu tınlı olup kuru tarım arazisidir. Arazi eğimli olup içerisinde çoğunlukla incir olmak üzere 20-100 yaşlarında incir zeytin ve badem ağaçları bulunmaktadır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# basın ilan kurumu, ilan portalı, ilan.gov.tr, satılık bahçe, icradan satılık tarla, için, kurumu, ilan

25 Mar 2021 - 12:08 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Erdağan'dan Vatandaşlara Çağrı mask
Erdağan'dan Vatandaşlara Çağrı
MKYK'DA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU mask
MKYK'DA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU
BORU PATLADI, ORTALIK SU GÖLÜNE DÖNDÜ! mask
BORU PATLADI, ORTALIK SU GÖLÜNE DÖNDÜ!
MASKİ SIFIR ATIK BELGESİNİ ALDI mask
MASKİ SIFIR ATIK BELGESİNİ ALDI
Vali Baruş’tan, okul denetimi mask
Vali Baruş’tan, okul denetimi
Malatya ormanlaşıyor mask
Malatya ormanlaşıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ mask
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI mask
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI
ELLER KAOSA KALKTI! mask
ELLER KAOSA KALKTI!

GALERİ

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler mask
Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu mask
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu
Bağ evinde merdiven altı üretim mask
Bağ evinde merdiven altı üretim
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş mask
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi mask
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL