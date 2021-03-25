“MALATYA ‘KIRMIZI BÖLGE’YE GİRMİŞ DURUMDA”

Vali Aydın Baruş, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.Toplantıya İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Vali Aydın Baruş, yapmış olduğu konuşmada,

Bu toplantıyı yapmamızın amacı Battalgazi İlçemiz ve ilçemize bağlı mahallelerimizde yaşanan sorunları, sıkıntıları siz muhtarlarımızdan dinlemek, ilgili daire amirlerinin çözüm yollarını konuşmak ve ilerde atacağımız adımları tespit etmek. Ülkemiz ve Malatya’mız bir yılı aşkın süredir salgınla mücadele ediyor. Bu salgın sürecinde de aktif olarak görev yapan muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza; salgının yayılmasını önlemek amacıyla mücadele eden bin bir fedakârlıkla sağlık merkezlerimizde gece gündüz durmadan emek veren tüm sağlık görevlilerimiz ve kolluk kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını ile mücadele topyekûn bir mücadeledir. Bu salgın kişi, yaş ayırt etmeksizin herkese bulaşıp sağlık problemlerine sebep oluyor. Hatta ciddi sağlık problemlerinin oluşması neticesinde ölümlere sebep olabiliyor. Yaklaşık bir yıldır bu hastalık sebebiyle pek çok vatandaşımızı kaybettik. Bu hastalıkla mücadelenin en baş koşulu birlikte mücadele ve herkesin bu mücadeleye katkı vermesidir. Bu sadece sağlık görevlilerimizin, kolluk görevlilerimizin gece gündüz çalışmasıyla, denetim ekiplerimizin devamlı surette uyarmasıyla baş edeceğimiz bir iş değil. 1 Mart Kabine Toplantısı ile Türkiye genelinde vaka ve hasta sayısının düşmesi ile birlikte Kontrollü Normalleşme Dönemine geçildi. İllerin risk durumuna göre haritalandırılması ve bu haritalandırmaya göre tedbirlerin illere göre farklılaştırılması belirlendi. O dönem itibariyle ‘Orta Riskli’ bölgedeydik. Bu kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla vatandaşlarımız kısıtlamaların bir kısmının kalkmasını fırsat bilerek kendi sosyal hayatlarında yeterli kontrolü oluşturamadılar. Böylece kontrollü normalleşme sürecinin başlamasından bugüne çok ciddi oranda vaka sayısında yükselmeler görüyoruz. Bu durum da bizi endişelendiriyor. Şu anda ki verilere göre Malatya, ‘Kırmızı Bölge’ye girmiş durumda yani ‘Çok Yüksek Riskli İller’ arasında.

ifadelerine yer verdi.

“Eğer Çaba Sarf Etmezsek Hayatlarımız Birçok Yönden Kısıtlama Altına Alınacak” diyen Vali Baruş,

Eğer biz çaba sarf etmezsek, vatandaşlarımızda gerekli farkındalığı oluşturmazsak, bu vaka sayılarını düşüşe geçiremezsek maalesef hayatlarımız birçok yönden kısıtlama altına alınmış olacak. Bu durumdan da başta esnafımız çok ciddi sıkıntı yaşayacak, diğer taraftan çocuklarımız okula gidememe durumu ile karşı karşıya kalacak. Maalesef birkaç gündür okullarımızda da vakalar görülmeye başlandı. Vaka sayısının yoğunluk oluşturduğu okullarımızda eğitime ara vermek zorunda kalmaya başlıyoruz. Çocuklarımız uzun süredir yüz yüze eğitime devam edemediler, uzaktan eğitim alabildiler. Bu açıdan baktığımızda çocuklarımızın okuldan uzak kalması, hem onları mağdur ediyor hem de ailelerini.

BU SALGIN HEPİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Muhtarlarımız, mahallelerinizde lütfen bu kuralların uygulanması noktasında gerekli çabayı gösterin. Salgından korunmak için 3 temel kuralımız var. Eğer bu 3 kural uygulansa hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Maalesef vatandaşlarımız normalleşmeyi her şeyin normalleşmesi olarak algıladı. Her şey normal değil, ciddi bir salgın ile karşı karşıyayız. Bu salgın hepimizi tehdit ediyor. Sadece sağlığımızı değil, ekonomik hayatımızı da tehdit ediyor. Sosyal hayatımızı tehdit ediyor. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Denetimler noktasında kolluk görevlilerimize ve denetim ekiplerimize lütfen yardımcı olun. Karantinaya alınmış hastaların evde izolasyonunda mutlaka yardımcı olun. Karantinada bulunan kişilerin orayı terk etmemeleri gerekiyor. Bu konuda sizlerden gayret bekliyoruz. Yoksa bu savaşta yeniliriz. Bu savaşta yenilirsek hepimiz etkileniriz, tüm toplum etkilenir. Bu konuda biraz daha farkındalık diyorum, biraz daha gayret diyorum, topyekûn mücadele diyorum. Bu mücadelede temel kurallarımız; kesinlikle dışarda maskesiz insanların dolaşmasına müsaade etmemek. Maskesiz dolaşan kişi diğer insanlar için bir tehdittir, risktir. Lokanta, kafe vb. ticarethanelerde yeme içme mekânlarından insanların yakın mesafede maskesini çıkarıp sohbet etmeleri çok ciddi bir risktir. Bu mekânlara oturulacaksa belli bir mesafede oturmaları gerekiyor. Diğer taraftan iş yerlerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmeleri gerekiyor. Belirlenen oturma düzenlerine uymaları gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ev ziyaretlerini, komşu ziyaretlerini, akraba ziyaretlerini, arkadaş ziyaretlerini ve özellikle taziye ziyaretlerini yapmamalarını bekliyoruz. Özellikle taziye ziyaretleri ile bir insanın yanında olalım derken ona kötülük yapmamalıyız. Orada pek çok kişinin hastalık kapmasına sebebiyet veriliyor, kaybedilen insanımızın yerine başka insanlarımız da ekleniyor.

ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)