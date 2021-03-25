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25 Mar 2021 - 14:30- Siyaset G: 25 Mar 2021 - 14:31

Güder: Dünya Siyasetine Yön Verecek

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresine katıldı.
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Güder, yaptığı açıklamada,

Alınan kararlar sadece Türkiye için değil, bölge ülkeler başta olmak üzere dünya siyasetine yön verecek, ışık tutacak ve adeta rehber olacaktır.

şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen ve 2023 seçim manifestosu açıklandığı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosunun oluşturulduğu, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu aday listelerinin belirlendiği AK Parti'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedef ve stratejilerinin ana hatlarını çizdiği AK Parti'nin 7'nci olağan kongresine katılan Başkan Güder, her zamanki gibi tarihi bir ana tanıklık ettikleri ve bizzat bu tarihin içinde yer almaktan da son derece mutlu olduklarını söyledi.

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Salgın nedeniyle yurt dışından konukların çağırılmadığı, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin ve engelli ile gazi ve şehit yakınları katıldığı kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Güder,

Öncelikle AK Parti 7.Olağan Kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir manifestosu ve yol haritasını açıkladı. Alınan kararlar sadece Türkiye için değil, bölge ülkeler başta olmak üzere dünya siyasetine yön verecek, ışık tutacak ve adeta rehber olacaktır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosuna yeniden seçilen Milletvekillerimiz Sayın Öznur Çalık hanımefendiye ve Bülent Tüfenkci beyefendiye de başarılar diliyorum.

dedi. (Haber Merkezi)

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25 Mar 2021 - 14:30 - Siyaset

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