Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elbistan karayolunda, Darende ilçesi Darıca Mevkii'nde Ömer Polat yönetimindeki 71 AAN 973 plakalı otomobil ile Ahmet Ulaş idaresindeki 44 BZ 956 plakalı Fiat marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kar yağışının da olduğu bölgede yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile yolcular Mehmet ve Gamze Gül Polat hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)
25 Mar 2021 - 11:34- Asayiş Güncelleme: 25 Mar 2021 - 11:37
Malatya-Elbistan Yolunda Kaza
Malatya-Elbistan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya Markaları
Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.