2 FABRİKA YAPILDI, 3’NCÜSÜ YOLDA!

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, BUSABAH Gazetesi’ne konuşarak Arguvan’ın fabrikalaşan yönünü öne çıkardı. Türküleriyle dünya çapında adından söz ettiren Arguvan şimdi de fabrikalarıyla ön plana çıkmaya başladı. İlçede, mevcut olan temizlik ürünü ve bulgur fabrikalarının yanı sıra yem fabrikası projesi de yolda, ayrıca Arguvan’da hizmet veren temizlik ürünleri fabrikasından her gün bir tır dolusu temizlik ürünü Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Belediye başkanlığına adaylığını koyduğu dönemde Arguvan için ‘Ne yapabilirim? sorusunu çok düşündüğünü kaydeden Başkan Kızıldaş, hemen hemen her ilçenin temel sorunu olan işsizlik soruna merhem olma odaklı projelere ağırlık verdi.

Başkan Kızıldaş,

Biz belediyeciliği tercih ederken, yönetime gelirken, temel amaçlarımızdan birisi de ilçemizdeki en büyük eksikliklerden birisi olan istihdam sorunuydu. İlçemizdeki insanların evine ekmek götürebilmesi için çok düşündük. Bazı hemşerilerimizle de yaptığımız istişareler sonucunda buraya temizlik ürünleri üreten bir fabrika kurmaya karar verdik. Devletin de zaten böyle bir adımı vardı. Nihayetinde fabrika kurduk.

şeklinde konuştu.

ARGUVAN, DEVLET MALZEME OFİSİ’NİN LİSTESİNDE

Yüzde 50 devlet desteğiyle temizlik ürünleri üzerine olan bir fabrika kurduklarını dile getiren Başkan Kızıldaş,

Fabrikamız yaklaşık 1 buçuk yılı aşan bir süredir faaliyette. Burada toplamda 17 insanımız çalışıyor. Şuanda Devlet Malzeme Ofisi’nin listesine girdik. 2021 yılı itibariyle de kamu kurumlarından siparişlerimiz gelmeye başladı. Çokta güzel siparişlerimiz geliyor. Şuanda fabrikamız faaliyette mesai yaparak bu ürünlerin karşılanması için çabalıyoruz.

dedi.

İSTİHDAM GİDEREK BÜYÜYOR

Açıklamalarının devamında mevcut yerlerinin küçük geldiğini söyleyen Başkan Kızıldaş,

Şu anda fabrikamızı 2 bin metrekare kapalı alanı olan yeni bir alana taşınmayı hedefliyoruz. Bu noktada da proje çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde projemiz bittikten sonra ihaleye çıkacağız ve yaklaşık 3-4 ay içerisinde de fabrikamızı kurup binamızı oraya taşıyacağız. Bunun anlamı aynı zamanda daha çok istihdam demek. Umuyoruz ki bu fabrikamız çok sayıda hemşerimize istihdam sağlamamızda bir vesile olacak.

ifadelerinde kullandı.

BULGURDA SARI BURSA BUĞDAYI FARKI

Açıklamalarının devamında Başkan Mehmet Kızıldaş ilçe ve hatta Malatya için katma değeri oldukça yüksek olan tahıl fabrikasından bahsetti. Arguvan bulgurunun ününü her geçen gün daha da arttırdığını söyleyen, Başkan Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlerden müşterilerinin olduğunu belirtti. Başkan Kızıldaş,

Her yerden müşterimiz var. Bunun sebebi bölgemizde yetişen bir buğday cinsiydi. Sarı Bursa Buğdayı diye bilinen bu buğday cinsinin bulguru çok güzeldir. Su çekme özelliği, yağ çekme özelliği çok farklı diğer buğday cinslerinden farklı olduğu için de doğal olarak da pilava çok farklı bir lezzet katıyor. Biz, bu buğday cinsinin var olduğunu bildiğimiz için araştırdık. Verimi düşük olduğu için çiftçi tarafından pet tercih edilmiyor. Biz bu buğdayı uzun bir araştırmadan sonra bulduk, ektik ve tohumu çoğalttık. Bunla beraber nohut, beraberinde mercimek daha sonrasında tarhana erişte gibi ürünleri de katarak böyle bir çalışmaya başladık. İlk başlarda amatörce yaptığımız üretimi ilerleyen zamanlarda fabrikalaştırdık. Kalitemiz açısından bu özel buğday türü nedeniyle ayrışıyoruz.

dedi.

Sözlerinin devamında bulgur fabrikasında üretilen ürünlerin paketlenerek Türkiye’nin her yerine gönderildiğini söyleyen Başkan Kızıldaş,

Tabi yaptığımız bu ürünleri birde pazarlamak gerekiyor. Pazarlamak için de belirli kriterleri yasal anlamda yerine getirmek gerekiyordu. Biz ilgili kurumlardan tüm yasal izinleri aldık. Barkot numaralarını aldık ve ürettiğimiz ürünlerin Türkiye’deki tüm marketlerde rahatlıkla satılabilecek bir pozisyona getirdik. Sadece paketlenme yetmiyor. Bulgur fabrikasının akabinde hemen yanında birde ambalajlama paketleme tesisi kurduk. Orada da makineleştik ve o şekilde de çok rahatlıkla ürünlerimizi paketliyoruz.

açıklamalarını kaydetti.

ÇİFTÇİ SÖZLEŞMELİ EKİM YAPACAK

Açıklamalarının sonunda Başkan Kızıldaş, giderek büyüyen talebi karşılayabilmek için çiftçilerle belli oranlar üzerinde anlaşılacağını kaydederek,

Bundan sonra bizim temel hedeflerimiz arasında yer alan kapasiteyi arttırmak için çiftçilerimizle, üreticilerimizle artık sözleşmeli ekim yaptıracağız. Çiftçilerimize artık diyeceğiz ki; şu kadar dönüm ekin ve bir yıl önceden satacağınız ürünün garantisini alın. Bu şekliyle de üreticilerimizin de alın terinin karşılığı verilmiş olacak. Çiftçinin ürünü elinde kalmamış olacak.

söylemlerine yer verdi.