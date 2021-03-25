SOLMAZ’DAN TARSİM ÇIKIŞI

TARSİM’in izlediği politikanın çiftçilerin lehine olmadığını ileri süren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, eğer TARSİM’in hakkaniyet gözetmek istiyorsa verim sigortası uygulaması gerektiğini kaydetti. Solmaz, bir an önce verim sigortasına geçilmesini istediklerini dile getirerek,
Devletimiz TARSİM’e verdiği desteği direkt olarak çiftçiye verse daha hayırlı olacak. Çiftçimiz maalesef TARSİM’den istediği randımanı alamıyor.
iddiasında bulundu.
Üreticilerin yıllardır kayısı ve kirazda sigorta yaptırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ancak çiftçinin lehine bir karar çıkmadığını ileri sürdü.
“KÖYLÜ TARSİM NE DERSE ONA İNANIYOR”
TARSİM’in izlediği politikanın çiftçilerin lehine olmadığını iddia eden Başkan Solmaz,
Fizyolojik hastalık çıkarttılar. Kiraz için önceden bu yana sigorta yaptıranlar var. Fakat TARSİM’in izlediği politika çiftçilerin lehine olmuyor. Eğer TARSİM hakkaniyet gözetmek istiyorsa verim sigortası uygulaması gerekiyor. Verim sigortası uygulanmadığı için çıkan sonuçlarda, çiftçilerimiz kendilerini izah edemiyor. Çiftçilerimizin yaşam kültürünü biliyorsunuz. Çiftçiler amir konumundaki insanlar ne derse ona inanıyor. Bundan dolayı da köylü TARSİM ne derse ona inanıyor. Hâlbuki fizyolojik diye bir şey yok.
şeklinde konuştu.
“FİZYOLOJİK HASAR BAHANE EDİLİYOR”
Çiftçinin fizyolojiğin ne olduğunu bilmediğini belirten Başkan Solmaz,
Fizyolojik hasar oluyor veya ağacın besin değeri düşük deniyor fakat ağaca gidip bakıyorsunuz ki gümrah, her türlü zirai faaliyetler yapılmış, her türlü zirai takviyeler yapılmış ama çiftçiye fizyolojik hasar deniyor ve çiftçi de fizyolojiğin ne olduğunu bilmiyor. Fizyolojik hasar bahane ediliyor. Bunun açık örnekleri var. Malatya’da aynı yörede aynı sınır olan bir bahçenin birisine fizyolojik diğerine don deniyor. Bunu kendileri de biliyor. Hatta verim sigortasına döneceğiz diye 2 yıldan beri dile getiriyorlar, bir türlü buna geçemediler. Biz bir an önce verim sigortasına geçilmesini talep ediyoruz. Hasat zamanı çiftçi ne kadar ürün alıyorsa, ürün üzerinden o kadar sigorta bedeli ödemesi gerekiyor. Çiftçi olmayan bir ürünün bedelini ödüyor. Devletimiz TARSİM’e verdiği desteği direkt olarak çiftçiye verse daha hayırlı olacak. Devlet, Tarım Sigortasını geliştirerek çiftçinin faydalanmasını sağlamak istedi. Fakat çiftçimiz maalesef TARSİM’den istediği randımanı alamıyor.
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.