25 Mar 2021 - 12:30- Gündem

SOLMAZ’DAN TARSİM ÇIKIŞI

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'kiraz' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunmasını değerlendiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, TRASİM’le ilgili bazı iddialarda bulundu. Çiftçilerin TARSİM ne derse ona inandığını öne süren Başkan Solmaz, BUSABAH gazetesine konuştu.