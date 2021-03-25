Çatıda çıkan yangın korkuttu!

Gece saatlerinde Çukurdere Mahallesi Pınar Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği çatı yangını ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Bir diğer yangın ise Çilesiz Mahallesi Damla Sokak'taki bir apartmanda çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.