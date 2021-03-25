ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen hava tahmin raporunda, Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiği belirtilerek; yer yer dolu yağışının görüleceği tahmin edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, rüzgârların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi tahmin edildiği bilgisi de paylaşıldı.

SOBA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT!

Hava tahmin raporunun devamında vatandaşlar,

Rüzgârların güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

şeklimde uyarıldı.

Açıklamaların devamında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Vatandaşlar, Bingöl ve Tunceli illerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıldı. ( Haber Merkezi)