25 Mar 2021 - 11:30- Gündem

Tunç: Sürprizlerimiz de olacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü IPARD II’nin 10. Çağrı ilanına devam ediyor. Çağrıya çıktıklarından bugüne kadar olan gidişatın çok iyi olduğunu dile getiren TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, 30 Mart’ın hayvancılıkla ilgili projelerin son başvuru günü olduğunu söyledi.