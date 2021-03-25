Busabah Malatya Busabah Malatya
25 Mar 2021 - 11:30- Gündem G: 25 Mar 2021 - 11:31

Tunç: Sürprizlerimiz de olacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü IPARD II’nin 10. Çağrı ilanına devam ediyor. Çağrıya çıktıklarından bugüne kadar olan gidişatın çok iyi olduğunu dile getiren TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, 30 Mart’ın hayvancılıkla ilgili projelerin son başvuru günü olduğunu söyledi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

IPARD II’nin 10. Çağrı ilanına devam ettiği şu günlerde TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, farklı projeleri hayata geçirmeyi istediklerini belirtti. Farklı projelerle, farklı yerlerde, istihdama yönelik projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Tunç,

Bu konuda inşallah sürprizlerimiz de olacak.

dedi.

“YAPACAĞIMIZ PROJELER ÖNEMLİ

Güzel bir dönem geçireceklerini ifade eden Tunç,

6 Nisan da işleme tesislerimiz ile ilgili son süremiz. Şimdiye kadarki projelerimizin gidişat kısmı çok iyi. İnşallah bu dönem, diğer dönemlerimizden daha fazla proje, yatırım tutarlarını da daha fazla olduğu, hibe miktarının de daha fazla olduğu bir dönem geçireceğiz. Bizim amacımız her dönem için, bir önceki dönemin üzerine bir tuğla daha koyarak bir adım daha öne giderek, projelerimizi geliştirmektir. Daha fazlasını, daha iyisini hayata geçirebilmektir. Bu dönem de bunları hedefledik. Bunun için işleme tesisleri ile ilgili yapacağımız projeler de önemli. Farklı projeleri hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu noktada yeni farklı projelerle, farklı yerlerde, istihdama yönelik projeler hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu konuda inşallah sürprizlerimiz de olacak.  Bunlar bizim için çok önemli bunları çok önemsiyoruz. Tabi hayvancılık bizim için olmazsa olmazımız. Hayvancılığı sürekli bizim gündemimizde ve sürekli bizim ilgilendiğimiz bir alan. İnşallah bu dönem hayırlı olacak.

diye konuştu.

# hayvancılık, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu, murat tunç, İPARD, hayvancılık proje, ile, yeni, son, için, Her, çok, Önemli

25 Mar 2021 - 11:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Erdağan'dan Vatandaşlara Çağrı mask
Erdağan'dan Vatandaşlara Çağrı
MKYK'DA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU mask
MKYK'DA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU
BORU PATLADI, ORTALIK SU GÖLÜNE DÖNDÜ! mask
BORU PATLADI, ORTALIK SU GÖLÜNE DÖNDÜ!
MASKİ SIFIR ATIK BELGESİNİ ALDI mask
MASKİ SIFIR ATIK BELGESİNİ ALDI
Vali Baruş’tan, okul denetimi mask
Vali Baruş’tan, okul denetimi
Malatya ormanlaşıyor mask
Malatya ormanlaşıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ mask
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI mask
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI
ELLER KAOSA KALKTI! mask
ELLER KAOSA KALKTI!

GALERİ

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler mask
Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu mask
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu
Bağ evinde merdiven altı üretim mask
Bağ evinde merdiven altı üretim
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş mask
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi mask
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL