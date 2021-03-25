Tunç: Sürprizlerimiz de olacak

IPARD II’nin 10. Çağrı ilanına devam ettiği şu günlerde TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, farklı projeleri hayata geçirmeyi istediklerini belirtti. Farklı projelerle, farklı yerlerde, istihdama yönelik projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Tunç,
Bu konuda inşallah sürprizlerimiz de olacak.
dedi.
“YAPACAĞIMIZ PROJELER ÖNEMLİ”
Güzel bir dönem geçireceklerini ifade eden Tunç,
6 Nisan da işleme tesislerimiz ile ilgili son süremiz. Şimdiye kadarki projelerimizin gidişat kısmı çok iyi. İnşallah bu dönem, diğer dönemlerimizden daha fazla proje, yatırım tutarlarını da daha fazla olduğu, hibe miktarının de daha fazla olduğu bir dönem geçireceğiz. Bizim amacımız her dönem için, bir önceki dönemin üzerine bir tuğla daha koyarak bir adım daha öne giderek, projelerimizi geliştirmektir. Daha fazlasını, daha iyisini hayata geçirebilmektir. Bu dönem de bunları hedefledik. Bunun için işleme tesisleri ile ilgili yapacağımız projeler de önemli. Farklı projeleri hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu noktada yeni farklı projelerle, farklı yerlerde, istihdama yönelik projeler hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu konuda inşallah sürprizlerimiz de olacak. Bunlar bizim için çok önemli bunları çok önemsiyoruz. Tabi hayvancılık bizim için olmazsa olmazımız. Hayvancılığı sürekli bizim gündemimizde ve sürekli bizim ilgilendiğimiz bir alan. İnşallah bu dönem hayırlı olacak.
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.