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24 Mar 2021 - 17:30- Spor G: 24 Mar 2021 - 17:34

HADEBE PFDK’LIK OLDU

Yeni Malatyaspor’un Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Hadebe ve konuk ekip yetkilileri PFDK’ya sevk edil.
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HABER MERKEZİ

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından ev sahibi takım oyuncusu Hadebe’nin sevk gerekçesi olarak “ YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu TEENAGE LINGANI HADEBE’nin 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Konuk ekibin sevk gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer verildi: “GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 20.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ’nin 20.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTO’nun 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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24 Mar 2021 - 17:30 - Spor

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