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24 Mar 2021 - 17:27- Spor G: 24 Mar 2021 - 17:31

YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI

Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Yeşilyurt Belediyespor, üç hafta aranın ardından yeniden haftayı 3 puanla kapattı. Ligin güçlü ekibi Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen turuncu yeşilliler İstanbul ekibini Deniz Ataç ve Uğurcan İkikardeş attığı gollerle 2-1 yendi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor 24.hafta maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ile karşı karşıya geldi. Ligde 3 haftadır galip gelemeyen turuncu yeşilliler İstanbul ekibini Deniz Ataç ve Akın Akman’ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Müsabakaya hızlı başlayan Yeşilyurt Belediyespor Deniz Ataç’la maçın hemen başında golü bularak oyunun kontrolünü ele aldı. Devre arasına önde giren turuncu yeşilliler, Arnavutköy Belediyespor’dan Mert Caymaz’ın golüne engel olamadı. Bu golden 2 dakika sonra Akın Akman’la yeniden öne geçen Yeşilyurt müsabakayı 2-1 kazandı.

STAT: Bolluca Stadı

HAKEMLER: Sercan Karaca, Yakup Erdoğan, Yunus Çiftçi, Bülent Berkay

ARNAVUTKÖY BELEDİYE: 1.Mehmet Bayram, 4.Doğukan Çevik (Dk.46 Fuat Yaman), 70.Onur Ural (Dk.88 İlyas Sarı), 90.Okan Duran, 7.Ferhat Uysal (Dk.67 Erkan Şentürk), 16.Muhammed Raşit Şahingöz (Dk.81 Muhammed Raşit Şahingöz), 61.Mert Caymaz, 73.Aykut Sarıdoğan, 77.Osman Bayrak, 9.Umut Aydın, 17.Ozan Karabacak (Dk.80 Murat Torun)

YEDEKLER: 85.Ama Ulaş Bayram, 6.Fuat Yaman, 26.Erkan Şentürk, 10.İdris Güneş, 53.İlyas Sarı, 55.Mertkan Cengiz, 23.Murat Torun

TEKNİK SORUMLU: Sinan Bayraktar             

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 14.Gökhan Payal, 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 61.Mücahit Çakır, 11.Akın Akman, 16.İzlem Balakkız (Dk.90 Erşan Yaşa), 18.Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç (Dk.87 Güney Tutcuoğlu), 10 Emre Gemici, 70.Halil Çelik (Dk.80 Burak Balaban)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 78.Berkay Yılmaz, 41.Burak Balaban, 89.Güney Tuttucuoğlu, 39.Uğurcan İkikardeş, 97.Yusuf Erdem

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan                                                                             

GOLLER: Dk.4 Deniz Ataç, Dk.64 Uğurcan İkikardeş (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.62 Mert Caymaz (Arnavutköy Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Fuat Yaman (Arnavutköy Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.29 Umut Aydın (Arnavutköy Belediyespor), Dk.45 Ayhan Gürbüz Dk.90 Uğurcan İkikardeş (Yeşilyurt Belediyespor)

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24 Mar 2021 - 17:27 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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