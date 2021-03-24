GOL SAYISI 11’E YÜKSELDİ

Yeni Malatyaspor’un deneyimli oyuncusu Adem Büyük, Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta bu sezon ki 11. golüne imza attı.

Malatya’da oynanan karşılaşmada Adem Büyük’ün kullandığı ilk penaltı atışında top kaleci Günay Güvenç’e çarparak ağlara gitmiş, bu gol Günay’ın kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara girmişti. Sarı kırmızılı takımın daha sonra kazandığı penaltı atışını yine ustaca ağlara gönderen tecrübeli futbolcu takımının ikinci kendisinin bu sezonki 11. Golünü kaydetti.

Süper Lig’de bu sezon yerli oyuncular arasında en fazla gol atan isim olan Adem Büyük gol krallığı yarışında beşinci basamakta bulunuyor. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor’un da bu sezon en skorer futbolcusu olan Büyük süre aldığı 24 karşılaşmada 2 de gol pası verdi. Büyük bu maçlarda toplam 2058 dakika süre aldı.

Süper Lig’de gol krallığı yarışında yer alan isimler ise şöyle: 18 Aaron Salem Boupendza (Hatayspor), 15 Vincent Aboubakar (Beşiktaş), 14 Cyle Christopher Larin (Beşiktaş), 12 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor), 11 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), 11 Alexandru Iulian Maxim (Gaziantep FK), 11 Mame Biram Diouf (Hatayspor), 10 Davidson Da Luz Pereira (Alanyaspor), 10 Hugo Rodallega Martinez (Denizlispor)