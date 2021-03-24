Busabah Malatya Busabah Malatya
24 Mar 2021 - 17:24- Spor G: 24 Mar 2021 - 17:28

GOL SAYISI 11’E YÜKSELDİ

Gol krallığı yarışında yerli futbolcular arasında ilk basamakta yer alan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli takım kaptanı Adem Büyük, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçta attığı golle gol sayısını 11’e yükseltti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Yeni Malatyaspor’un deneyimli oyuncusu Adem Büyük, Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta bu sezon ki 11. golüne imza attı.

Malatya’da oynanan karşılaşmada Adem Büyük’ün kullandığı ilk penaltı atışında top kaleci Günay Güvenç’e çarparak ağlara gitmiş, bu gol Günay’ın kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara girmişti. Sarı kırmızılı takımın daha sonra kazandığı penaltı atışını yine ustaca ağlara gönderen tecrübeli futbolcu takımının ikinci kendisinin bu sezonki 11. Golünü kaydetti.

Süper Lig’de bu sezon yerli oyuncular arasında en fazla gol atan isim olan Adem Büyük gol krallığı yarışında beşinci basamakta bulunuyor. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor’un da bu sezon en skorer futbolcusu olan Büyük süre aldığı 24 karşılaşmada 2 de gol pası verdi. Büyük bu maçlarda toplam 2058 dakika süre aldı.

Süper Lig’de gol krallığı yarışında yer alan isimler ise şöyle: 18 Aaron Salem Boupendza (Hatayspor), 15 Vincent Aboubakar (Beşiktaş), 14 Cyle Christopher Larin (Beşiktaş), 12 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor), 11 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), 11 Alexandru Iulian Maxim (Gaziantep FK), 11 Mame Biram Diouf (Hatayspor), 10 Davidson Da Luz Pereira (Alanyaspor), 10 Hugo Rodallega Martinez (Denizlispor)

# yeni malatyaspor, adem büyük, gaziantep fk, beşiktaş, Hugo Rodallega Martinez, denizlispor, trabzonspor, Cyle Christopher Larin, Anastasios Bakasetas, Günay Güvenç, yeni, malatyaspor, ilk, süper lig, ile, malatya, büyük

24 Mar 2021 - 17:24 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
İKİ TECRÜBELİ İSİM ARGUVAN’DA mask
İKİ TECRÜBELİ İSİM ARGUVAN’DA
ASKF’DE BAŞKAN DEĞİŞMEDİ mask
ASKF’DE BAŞKAN DEĞİŞMEDİ
TAKIM ANTALYA’DA TOPLANACAK mask
TAKIM ANTALYA’DA TOPLANACAK
GENÇLER PUANLA BAŞLADI mask
GENÇLER PUANLA BAŞLADI
GEVREK YİNE HEDEF ŞAŞIRTTI! mask
GEVREK YİNE HEDEF ŞAŞIRTTI!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
ELLER KAOSA KALKTI! mask
ELLER KAOSA KALKTI!
TAKIM ANTALYA’DA TOPLANACAK mask
TAKIM ANTALYA’DA TOPLANACAK

GALERİ

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler mask
Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu mask
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu
Bağ evinde merdiven altı üretim mask
Bağ evinde merdiven altı üretim
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş mask
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi mask
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL