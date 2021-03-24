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24 Mar 2021 - 17:21- Spor G: 24 Mar 2021 - 17:25

EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ

Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Seçime tek aday olarak giren dernek başkanı Emin Ayten yeniden başkanlığa seçildi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği Olağan Genel Kurulunu dernek binasında gerçekleştirdi. Toplantıya mevcut yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı. Kurulda seçime tek listeyle giren Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Emin Ayten yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda açıklamada bulunan Emin Ayten, Yeni Malatyaspor’un hakkını daha güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini ifade ederek birlik beraberlik içinde güçlü bir yönetimle yeniden yola çıktıklarını söyledi. Ayten,

Üyelerimiz başkanlık görevi için bizlere güvendiklerini yeniden gösterdiler. Amacımız sosyal sorumluluk alarak Yeni Malatyaspor’un hakkını hukukunu savunmak ve tribünler açılır açılmaz stadyumu doldurmaktır. Çalışmalarımıza hız vereceğiz. Efsane Derebeyleri Derneği’nin kurulduğu ilk günden buyana hep şehrimizin menfaatlerini gözettik. Bundan sonrada öyle olacak.

şeklinde konuştu.

Efsane Derebeyleri Derneği’nin Emin Ayten başkanlığında oluşan listesi şöyle:

Yönetim Kurulu Asil: Emin Ayten, Levent Günay, İhsan Tanrıverdi, Murat Çiğdem, Fatih Özaslan,

Yönetim Kurulu Yedek: Recep Kaymaz, Mehmet Beyhan, Mesut Kızılyel, Ayhan Burat, Mehmet Sercan Gökalp

Denetleme Kurulu Asil: Hasan Aydın, Orhan Burak, Muhlis Avcı

Denetleme Kurulu Yedek: Cumali Karaca, Fatih Uğdur, Ferhat Fırat

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24 Mar 2021 - 17:21 Malatya- Spor

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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