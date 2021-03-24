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24 Mar 2021 - 17:16- Spor G: 24 Mar 2021 - 17:22

GAKGOŞ 3. LİG'İN EŞİĞİNDE

Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig’e, oradan da 2. Lig'e düşen komşu Elazığspor, 2. Lig'de de küme düşmek üzere.
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HABER MERKEZİ

1967 tarihinde kurulan ve uzun süre Süper, 1 ve 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor, 29 yıl sonra bu sezon 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sondan ikinci sırada yer alan bordo beyazlılar dün evinde Vanspor ile oynadığı maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig!e düşme tehlikesi yaşıyor. Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig’e, oradan da 2. Lig'e düşen bordo-beyazlar, 2. Lig'de de küme düşmek üzere. Transfer yasağına engel yaklaşık 30 milyon TL'lik borcu kaldıramadığı için altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yoluna devam eden Elazığspor, kırmızı grupta oynadığı son 9 maçın 7’sini kaybetti ve 2’sinde berabere kalarak sadece 2 puan toplayabildi. 29. haftası geride kalan 2. Lig Kırmızı Grup’ta 23 puanla 19. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, küme düşme hattının üstünde yer alan en yakın rakibi Kastamonuspor ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor. 

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24 Mar 2021 - 17:16 - Spor

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