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24 Mar 2021 - 17:07- Yaşam G: 24 Mar 2021 - 17:10

Bugün vefat edenler

Malatya’da 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yaman’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Aşiret Sokak, Öz Beyazgül Apartmanı, No: 20/1/4, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Fırat’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Kalender Yıldırım Sokak, Eminevler Apartmanı, No: 8/14, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddık Işık’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Santral Sokak, Bilge Apartmanı, No: 2/3, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Türkmeni’nin taziye adresi: -

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nimet Fırat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, Fırat Apartmanı, No: 12/1, Battalgazi.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezihe Keşşafoğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, Ferah Konutları A-Blok, No: 21, Yeşilyurt.

76 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kalkan’ın taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.

75 yaşında vefat eden ve Seyituşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kanber Doğan’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

67 yaşında vefat eden ve Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çam’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.

67 yaşında vefat eden ve Alacakaya Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yelman’ın taziye adresi: Alacakaya, Elazığ.

83 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kadir Keten’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Turfanda Sokak, No: 16/1, Battalgazi.

81 yaşında vefat eden ve Kömüşhan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gazi Ünsal’ın taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan.

93 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Memiş’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.

53 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nadiriye İnce’nin taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.

81 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Turan’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)

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24 Mar 2021 - 17:07 Malatya- Yaşam

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