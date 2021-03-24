Bugün vefat edenler

“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yaman’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Aşiret Sokak, Öz Beyazgül Apartmanı, No: 20/1/4, Battalgazi.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Fırat’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Kalender Yıldırım Sokak, Eminevler Apartmanı, No: 8/14, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddık Işık’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Santral Sokak, Bilge Apartmanı, No: 2/3, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Türkmeni’nin taziye adresi: -
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nimet Fırat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, Fırat Apartmanı, No: 12/1, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezihe Keşşafoğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, Ferah Konutları A-Blok, No: 21, Yeşilyurt.
76 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kalkan’ın taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.
75 yaşında vefat eden ve Seyituşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kanber Doğan’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.
67 yaşında vefat eden ve Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çam’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.
67 yaşında vefat eden ve Alacakaya Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yelman’ın taziye adresi: Alacakaya, Elazığ.
83 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kadir Keten’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Turfanda Sokak, No: 16/1, Battalgazi.
81 yaşında vefat eden ve Kömüşhan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gazi Ünsal’ın taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan.
93 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Memiş’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.
53 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nadiriye İnce’nin taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.
81 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Turan’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.