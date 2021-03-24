24 Mar 2021 - 16:41- Yaşam

İcradan satılık dükkan

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. Satış bedeli 2 milyon 818 bin 765 TL'dir.