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24 Mar 2021 - 16:41- Yaşam G: 24 Mar 2021 - 16:49

İcradan satılık dükkan

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. Satış bedeli 2 milyon 818 bin 765 TL'dir.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, "Gayrimenkulün açık adresi: Şeker Mahallesi 6109. Sokak No:21,Kocasinan/ KAYSERİ'dir. Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 7021 Ada, 1 Parsel, 628,30 m2 yüz ölçümlüdür. Tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Ana Taş. Niteliği: Tek Katlı Karkas Binadır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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24 Mar 2021 - 16:41 - Yaşam

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