BORU PATLADI, ORTALIK SU GÖLÜNE DÖNDÜ!

Dün Yavuz Selim Mahallesi TOKİ D2 ve D4 Bloklarının bulunduğu alanda su borularının patlaması sonucu apartmanların bulunduğu bölgeyi ve bodrum katları sular altında kaldı.

Vatandaşlar, her yıl bu üzücü olayın yaşandığına dikkat çekerek isyan etti. Kuraklığın giderek etkisini gösterdiği günümüzde bir damla suyun dahi önemi varken patlayan borulardan akan su insanın içini sızlattı.

“YETKİLİLERİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Blok sakinlerinden Ayşe Demir,

Ben 14 senedir TOKi’de yaşıyorum. Her sene burada büyük şekilde su patlamaları oluyor. Bugünde su patladı. Apartman bodrumumuzu su bastı. Ekipler saatler sonra ancak müdahale ettiler. Defalarca aradık ekipler geliyoruz diyorlar ancak saatler sonra gelip müdahale ettiler. Suyun kıymetinin konuşulduğu Dünya Su Gününün ertesinde böyle bir olayla karşılaşmak çok üzücü. Yani su sıkıntısı var deniliyor. Sabah saat 8 buçuktan beri boşa bir ton su aktı gitti. Yetkilileri bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum.

diye konuştu.