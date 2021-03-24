ÇALIK VE TÜFENKCİ YERİNİ KORUYABİLECEK Mİ?

AK PARTİ’DE GÖZLER YENİ MKYK’DA

AK Parti kongre seçimine Türkiye'nin dört bir yanındaki AK Partililer Ankara'da kongre salonuna geldi. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona gelmesi bekleniyor. AK Parti’de kongre bin 560 delege yeni yöneticilerin belirlenmesi için oy kullanacak ama gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi.

Salon çevresinde toplanan Ak Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üye sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada bunu başarabilen bir siyasi parti yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının devamında, “Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kurulu değil 75 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kuruluyla yola devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda 25 kişilik bir artışın olacağını söyledi. Malatya’da ise AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda 2 isim bulunuyor. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Eski Ticaret ve Gümrük Bakanı AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin MKYK’da yerlerini koruyabileceği de merak edilenler arasında yer alıyor.( Haber Merkezi)