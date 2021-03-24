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24 Mar 2021 - 11:30- Gündem

MASKİ SIFIR ATIK BELGESİNİ ALDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde tüm yurtta başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetmeliğince çalışmalarını tamamlayarak, Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı.
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Sıfır Atık Sisteminin bilgi ve belgelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü’ne göndererek Sıfır Atık Belgesi başvurusunu yaptıklarını açıklayan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürlüğümüz, başvurumuzu inceleyip onaylanarak Sıfır Atık Belgesini verdi” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ çerçevesinde, 1 Haziran 2020 tarihine kadar kamu kurumlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması istendi. MASKİ olarak tüm şartları yerinde getirdik. Merkez binamızdaki katlara, şubelerimiz ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimize atık kumbaraları yerleştirdik. Binamızın çevresine atık depoları koyduk. Kurduğumuz Sıfır Atık Sisteminin bilgi ve belgelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü’ne göndererek Sıfır Atık Belgesi başvurusunu yaptık. Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürlüğümüz, başvurumuzu inceleyip onaylanarak Sıfır Atık Belgesini verdi. MASKİ olarak önceliğimiz, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan sıfır atık mevzuatına uygun olarak geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanmasıdır. Geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Belgesi, MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ilgili Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya tarafından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’a takdim edildi. (Bülten)

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24 Mar 2021 - 11:30 Malatya- Gündem

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