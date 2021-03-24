Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, MESOB Başkanı Şevket Keskin’i Sultansuyu’ndaki gelişmelere göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etmeye geldiklerini söyledi.

PEKİ BUNUN SEBEBİ KİMDİ?

“Orası beyt-ül maldır. Burayı bu vaziyete getiren milletvekillerine soruyoruz; sizde hiç mi vicdan yoktur?” diyen Eren, “Bunların hiç mi vicdanı sızlamıyor? Adı özelleştirme oluyor, fakat arkası satıştır buranın, yazıktır. Şevket Keskin başkanımdan Allah razı olsun. Ben ve muhtarlarımız her zaman sizin yanınızdayız, sonuna kadar seni destekliyoruz. Çünkü Malatya’da doğru dürüst konuşan sizsiniz. Malatya’da o kadar eşraf var, neden seslerini çıkartmadılar. Akçadağ’ın bir kısmını iki şirkete sattılar hayvancılık için. Milletvekilleri eski yaraları düzeltmek için Akçadağ’a gidiyorlar. Akçadağ’da belediye başkanlığını bağımsız aday kazandı. Peki bunun sebebi kimdi? Bunun sebebi milletvekilleriydi, yanlış yorum yaptılar, kendi kafalarına göre gittiler. Doğru-dürüst konuştuğunuz için, Malatya’nı meselesini gündeme getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

“ANKARA’DAN BİR GENEL MÜDÜRÜMÜZ BENİ ARADI”

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, beraberindeki yönetim kurulu üyesi mahalle muhtarlarına ziyaret için teşekkür eden MESOB Başkanı Şevket Keskin ise şunları kaydetti:

Malatya’nın meselelerine duyarlı olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim amacımız kimseyi karalamak yada kötülemek değildir. Sultansuyu bize Osmanlı’dan miras ve Cumhuriyetin bir değeridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Osmanlı mirasını korunması konusuna çok önem veriyor. Sultansuyu işletmesi hiç zarar etmemiştir. Bugün Sultansuyu’na atadıkları müdür hangi yere gitmişse orası özelleştirilmiş. Sultansuyu ile ilgili meseleyi gündeme getirmemin ardından Ankara’dan bir genel müdürümüz beni aradı. ‘Başkanım sizi bilgilendirmek için aradım, beni bir lütfen dinleyin’ dedi. Dedim ki, ‘Bir dakika, milletvekillerinin bu işte haberi var mı?’ Efendim, şöyle olmuş böyle olmuş dedi. Ben derdim ki, “İnanmıyorum, milletvekillerinin bu işten haberleri var. Ama siz dönderiyorsunuz. Beni niye bilgilendiriyorsun, sen milletvekillerini bilgilendir’ dedim. Benim, ‘Ben milletvekili olsam benden habersiz böyle bir iş yapan genel müdürün ağzını parçalarım’ sözüm ağaların ağrına gitmiş. Geçtiğimiz hafta Ankara’ya giderek TİGEM’in eski genel müdürü ve şu anki Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız olan Elazığlı hemşehrimiz olan hanımefendi ile görüştüm, onlarda bana aynı şeyi söyledi. Dedim ki, ‘Ağız yırtma değil, burada kıyamet koparırdım, o müdürü binadan aşağıya atardım. Çocuk oyuncağımı ya’. Gelsin burayı milli park ilan etsinler. Kiralama diyorlar ama özelleştirme. Herkes biliyor bir girdikleri zaman çıkmayacaklar. 55 dönüm diyorlar bence 55 değil, 5 bin dönüme yakın bir yer var. Şimdi de yine haranın alanına beton santralini kuracaklarmış.

“KAMUOYUNDA BÜYÜK BİR RAHATSIZLIK VAR”

Dertlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlattıklarını belirten Başkan Keskin,

Malatya’da herkesin muhtarlarımız gibi cesaretle meseleleri sahiplenmesi gerekiyor. Yarın en büyük hesabı Allah’a vereceğiz. Haksızlığa karşı susmayalım. Bu Malatya’nı meselesidir. Beklentim Akçadağ’ın da ayağa kalkmasıydı. Ama orada kimse ayağa kalkmadı. Tüm muhtarlarımızın önünde şunu söylüyorum, Milletvekillerimiz diyor ki, ‘Haberimiz yoktu’. Tamam, öyle kabul edelim. Aslında haberleri var, ben biliyorum. Ama haberiniz yok diyelim, kabul edelim. Bize Sayın cumhurbaşkanımızdan bir randevu alın, biz STK’lar ve muhtarlarımızla birlikte sayın cumhurbaşkanımıza gidelim. Biz gidip derdimizi Sayın Cumhurbaşkanına anlatalım. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Hayır, buraya karışmayın, ben burayı sattım’ derse, bizde ‘Eyvallah’ deriz ve Reise karşı gelmeyiz. Ama ben iyi biliyorum ki bundan Reisin haberi yoktur. Bana diyorlar ki, ‘Reisin haberi var’. Hayır, ben inanmıyorum. Ben açık söylüyorum, reisin bundan haberi yoktur. Bütün milletvekilleri bir araya gelip Malatya halkını bu konuda aydınlatsınlar, açıklama yapsınlar. Bu konuda kamuoyunda büyük bir rahatsızlık var.

şeklinde konuştu.